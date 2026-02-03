藍營反感度飆五成！學者：重返執政恐一場空

▲根據《美麗島電子報》1月國政民調，國民黨獲得34.4%好感度、49.9%反感度。（圖／記者林怡昕攝，2025.01.28）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》日前公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，國民黨獲得34.4%好感度，比上月略減0.7個百分點；49.9%對國民黨反感，比上月微增0.4個百分點。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳昨（3）日指出，

鈕則勳昨發文針對國民黨好感度達到近五成表示，原因脈絡頗清楚：藍營針對綠營攻勢及對川普關稅降至15%的反制操作力道不夠，即便有訴求台積電優勢可能流失的主軸，但鋪陳的強度、深度、廣度皆不夠，是以落入綠營設定的戰場中，多只能被動因應。

鈕則勳認為，多數藍軍優勢選區搞不定，黨中央甚至無力控制情勢的急轉直下，如新北、新竹縣、台中、彰化縣，多是被認為以不變應萬變、以拖待變或一黨多制的提名操作；如新北若可徵召，那台中為何不可？而台中更還有盧秀燕與鄭麗文的博弈，甚至更複雜，現今更傳出不只要初選，初選還可能落在三月，一手好棋已快打到爛，黨高層難道不知台中市搖擺州嗎？這些僵局更凸顯出黨大咖與主席較無果敢的決斷力，解決與控制情勢不惡化的危機處理能力同樣會被質疑，當然影響信任及好感度。

另外，鈕則勳指出，雖藍軍想強化兩岸交流，打破綠營所建構的「不利兩岸關係互動之氛圍」，但對綠營抗中抹紅的攻堅，仍多以嘴砲來回應，即便有時講得酸度破表，但似乎仍止於批評的層次，這頂多是戰術，現階段仍看不出能以戰略高度格局來破抗中牌的有效操作。

鈕則勳更提到，總之，總統賴清德的民調翻升，以及國民黨反感度近五成，對藍軍已是極大警訊，若國民黨無法積極因應調整攻防戰法，年底選情堪慮事小，2028重返執政的期待，只怕又是竹籃打水一場空。

