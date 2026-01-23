藍營叫陣電視辯論新興預算 張惇涵：立法院是最好場地

〔記者陳政宇／台北報導〕今年度中央政府總預算案持續卡關，立法院國民黨團今(23日)提案，就「新興資本支出及新增計畫部分」與行政院展開三對三電視辯論，於院會逕付二讀並交付協商。行政院秘書長張惇涵則強調，若立法院能將總預算案付委審查，卓揆依規定要報告並備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。

行政院長卓榮泰日前喊話要與立法院辯論總預算，國民黨團今提案表示，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖，針對中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新興計畫之部分，於電視台舉行三場全國轉播的辯論會，由「國民黨三長VS行政院三長」。

張惇涵今天上午陪同中選會委員被提名人拜會民進黨團，會前接受媒體聯訪，媒體關切藍白要求就總預算進行電視辯論。

對此，張惇涵表示，若立法院今天能將總預算案付委審查，卓榮泰依規定就要到立法院報告、備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。

張惇涵說，在野黨說需要一個公開透明的平台，「立法院沒有一間會議室的台不是平的」，113位立委、所有的部會同時間可以開很多廳，一起理性討論、辯論預算案。

張惇涵並提醒，今天是總預算案送到立法院的第148天，希望總預算案能夠付委審查，讓行政團隊能到立法院備詢，立法院各委員會展開總預算案的審查。

至於美國在台協會處長谷立言提及「自由不是免費」，張惇涵回應，若鄰居遭小偷或者是受到壞人的侵擾，大家可能會拔刀相助，也會提醒鄰居窗要關、門要鎖，他認為這就是谷立言想要表達的意思，只要台灣展現自我防衛決心，親朋好友與鄰居就會協助。

