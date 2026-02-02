藍營可能「做錯了什麼」？黃暐瀚看最新民調：賴總統即將黃金交叉？

記者李鴻典／台北報導

資深媒體人黃暐瀚今（2）天下午在臉書貼出最新的美麗島電子報民調指出，賴總統即將黃金交叉？

總統賴清德赴花蓮勗勉國軍（圖／總統府提供）

黃暐瀚提到，他今天的直播節目拖了半小時才才開播。理由是他在開播前收到最新的美麗島電子報「一月國政民調」，緊急更換直播題目（原訂李貞秀立委議題，直播內容還是有談），直播重點如下：

1.賴總統滿意度 46% 不滿意度 48%，未來極可能將出現「黃金交叉」。

2.賴總統信任度 46.9% 不信任 43.3%，已經出現「黃金交叉」。

3.卓院長滿意度高於不滿意（43.2% > 42.3%），年底選前不太可能更換。

4.鄭麗君副院長的美台關稅談判結果，53%滿意，31.9%不滿意。

5.52.9%民眾支持賴總統去立院進行國情報告。

6.國民黨主席鄭麗文的不信任度 53.5% 遠遠高於 信任度 28.7%。

黃暐瀚表示，回顧去年八月時，賴總統的滿意度與信任度雙雙達到「低點」，理由無他，就是因為多數民眾「不支持大罷免」。半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？

黃暐瀚說，賴總統滿意度46% 不滿意度 8%，未來極可能將出現「黃金交叉」。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚說，賴總統信任度46.9% 不信任43.3%，已經出現「黃金交叉」。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

舉台美關稅為例，藍營中央與立院黨團連續幾波「猛攻」，把關稅結果罵得一無是處，喪權辱國。但民調卻是過半支持。

鄭麗君副院長的美台關稅談判結果，53%滿意，31.9%不滿意。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

結論：台灣大多數的民眾，根本「不分藍綠」，他支持或反對一件事情，不是因為哪個政黨為之。綠營支持大罷免，不挺罷免的人，自然遠離；現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。

黃暐瀚強調，得民心者，得天下，反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。

