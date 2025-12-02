藍營台中亂流？ 挺江啟臣議員拒初選 黨部急喊協調「越快越好」

蘇柏興表示目前仍以協調為優先，選出最強的國民黨市長參選人，會加快協調，協調不成再初選。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立委楊瓊瓔宣布參選中市長，恐將和國民黨立法院副院長江啟臣進行初選，市議員陳文政、賴順仁表態支持江啟臣，強調若採初選會讓民進黨有機可趁，要求「徵召不初選」，對此國民黨台中市黨部主委蘇柏興回應，會把地方意見傳達給黨中央，但目前仍以協調為優先，選出最強參選人，會加快協調，愈快愈好，協調不成再初選。

蘇柏興表示，楊瓊瓔是2屆省議員、7屆的資深立委，江啟臣是現任立院副院長、且曾擔任國民黨主席，兩位都是強棒，採取協調方式，就只會產生一名參選人，黨的立場要公平公正。

蘇柏興也說，楊瓊瓔、江啟臣都各有支持者，也陸續發聲，因此黨部會盡快展開協調，「看目前的情形，要越快越好！」會比之前說的1月做協調，還要更快，維護黨內團結的目標。

