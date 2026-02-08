藍營台中初選民調陷爭議 江啟臣連3聲「沒有」回應了

立法院副院長江啟臣（右二）8日赴沙鹿菜市場發放春聯，與會藍委顏寬恒（右一）。（温予菱攝）

藍營台中姐弟初選民調引紛爭，立法院副院長江啟臣8日強調，應回到協議的內容來相關提名作業，在沒有爭議的情況底下，盡速完成提名作業，不要讓這種爭議，給人家見縫插針造成任何干預及干擾，更阻礙未來的團結。至於黨中央有無針對聲明內容直接向其回應，江連說3聲「沒有」，沒有收到任何黨中央的來訊或是電話。

江啟臣今赴沙鹿菜市場發放春聯，與會藍委顏寬恒，會前被問及盧秀燕昨稱3月底民調太晚看法，江表示，的確這是很多支持者的看法與心聲，盧市長昨天也有提到要到3月底，還有將近2個月的時間，所以大家都擔心支持者與基層的焦慮，時間上確實有點晚，他也覺得這個提名相關作業程序愈快愈好，底定人選也能讓她們基層安心，大家能趕快啟動選舉相關作業動作。

至於日前向國民黨中央喊話，要出面說明、澄清民調部分，後續國民黨組發會有提4點回應媒體，那是否有直接向您這邊回應？江啟臣無奈地連說3聲「沒有」，並直言沒有收到任何黨中央的來訊或是電話，再來協商等資訊也都沒有。

現在還接受這個協議嗎？江啟臣也再次強調，他是簽這個協議的，直言簽署任何東西都是很謹慎，那他也相信這紙協議是有效的，白紙黑字內容很清楚，我們應該是回到協議的內容來相關提名作業，在沒有爭議的情況底下，盡速完成提名作業，不要讓這種爭議，給人家見縫插針造成任何干預及干擾，讓作業可以順利，也不要讓這種爭議阻礙未來團結。

現今是否已有出現爭議，江啟臣表示，他已經針對所謂黨中央發的訊息跟內容有出入部分提出聲明，到目前為止，這是他能跟大家報告的。

