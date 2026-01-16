藍營台中協調破局 江啟臣盼月底前確定人選、楊瓊瓔稱尊重黨中央

立法院副院長江啟臣。周志豪攝



國民黨台中市長提名今（1/16）由黨中央正式介入協調，有意爭取國民黨提名參選的立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔均親自出席。但經2小時於協調，最後對整合形式與最終整合期程均仍無共識，需另再擇期協調。

協調結束後，江啟臣受訪表示，台中市長盧秀燕曾喊話1月底前確定提名人選，自己也同意相關觀點，其餘是否要採全民調或正式初選，都尊重黨中央。

楊瓊瓔受訪時則避談整合提名方式與最終期程，僅表示一切都尊重黨中央，待第二次協調再決定。

