藍營台中喬不攏惹議！鄭麗文拒調整「不會為候選人量身訂做」：按照遊戲規則走

有別於南二都人選的早早定調，國民黨在台中一局尚未推派人選，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔互不相讓，前者更於日前不滿批評黨中央「違反雙方簽署提名協議」，令支持者相當憂心；面對台中市長盧秀燕喊話「民調應提前進行」一事，國民黨主席鄭麗文今（8）日受訪強調，一切都按造遊戲規則走，「絕不會因為某個候選人量身訂做」。

針對國民黨中央黨部聲稱雙方協調「3月底進行全民調」一事，江啟臣透過臉書發聲、強調雙方未就此達成共識，譴責黨中央公布執行民調時間違反當初協議內容。盧秀燕則認為，若江啟臣、楊瓊瓔已經做好準備，應該早點把民調辦一辦，「等到3月底民調太晚了」。

「我不會因人設事，絕不會因為某個候選人量身訂做」，鄭麗文8日被問及相關事務時強調，競爭已經開始，就必須按照制度、按照公開的遊戲規則走，不可能改動任何初選規則。鄭麗文重申，無論是新竹還是台中的朋友都應該瞭解，國民黨要走得遠，自己身為黨主席就必須不偏不倚，黨內人士更不能再親痛仇快、辜負選民的期盼。

