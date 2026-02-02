即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

九合一大選倒數299天，國民黨台中市長提名依舊卡關，立法院副院長江啟臣與資深藍委楊瓊瓔的「姊弟之爭」愈演愈烈。江啟臣昨（1）日深夜證實，已簽署同意黨中央的協議事項，並強調願把競爭交給制度、結果交給民主。對此，身為現任台中市長盧秀燕子弟兵的羅廷瑋今（2）日表示，黨中央與盧市長應在2月給出更明確的時間跟策略，趕快將這場初選大致底定。





羅廷瑋指出，國民黨台中市長初選現況非常膠著，基層也都反應非常焦慮，他不管是在立法院或昨天到了宜蘭，逢人就被問市長初選怎麼進行下一步。

廣告 廣告

他強調，希望能在2月獲得更明確的時間跟策略，透過公平公正的方式，趕緊將這場初選大致底定，讓基層議員甚至是後續所有支持者能穩定軍心。

羅廷瑋不諱言，協調真的非常不容易，也不希望透過強硬的方式造成分裂，所以過程當然希望快又圓滿，這考驗黨中央的智慧、盧秀燕的協調能力。





原文出處：快新聞／藍營台中姊弟之爭愈演愈烈 「盧媽三子」羅廷瑋曝基層超焦慮....

更多民視新聞報導

破170萬股民領錢了！00878本季配息金額出爐了

綠營初選震撼彈！美女議員宣布「不爭取連任」 本人發聲理由全說了

700坪彰化謝家白宮太扯！「國民黨四大家族豪宅」金源遭綠起底一次爆

