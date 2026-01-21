藍營台中姊弟鬩牆 楊瓊瓔選到底？吳崑玉揭幕後關鍵人

國民黨中央協調台中市長人選觸礁，江啟臣與楊瓊瓔繼續纏鬥。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 藍營台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣被外界解讀出現內部角力。國民黨主席鄭麗文19日表示，若協調未果，將依黨內既有機制辦理初選。對此，楊瓊瓔也回應，若協調不成，就回歸黨的制度處理。不過，專欄作家吳崑玉質疑，楊瓊瓔之所以堅持「選到底」，恐怕並非單純個人意志，而是背後有人力挺；他直指，關鍵就在於黨主席鄭麗文的態度，而江啟臣則被視為對岸不樂見的人選，這也是相關角力的背景之一。

廣告 廣告

吳崑玉在《台灣向前行》節目中分析指出，楊瓊瓔與江啟臣同屬國民黨紅派系，理論上不至於為市長提名爭執至此，加上讓位給江啟臣，原本幾乎是黨內的政治共識，卻仍出現僵局，「顯示楊瓊瓔背後一定有人撐腰」。

民進黨台中市議員周永鴻也指出，真正有能力處理國民黨台中市長提名困局的，其實只有兩個人，一是黨主席鄭麗文，另一個則是台中市長盧秀燕；因此，局勢發展不只看楊、江兩人的動向，也得觀察盧、鄭是否出手介入。

吳崑玉進一步認為，鄭麗文接任黨主席後，楊瓊瓔隨即表態要選到底，時序上的巧合引發外界聯想。他並推論，鄭麗文之所以不樂見江啟臣出線，與對岸長期將江視為「親美派」有關，甚至被貼上與朱立倫相似的政治標籤，這也成為相關政治攻防的重要背景。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

大和解咖啡續杯有譜？ 鄭麗文喊「奉陪」：但感受不到執政黨善意

否認1月底重啟「國共論壇」 鄭麗文：能夠感受到來自北京的善意