藍營台中姐弟之爭未解 楊瓊瓔願配合黨中央二次協調

國民黨下屆台中市長人選陷入立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，日前黨內首次協調未能達成共識。楊瓊瓔今（18）日表示，第二次協調時間將尊重黨中央安排，但強調「快當然重要，但更重要的是把制度與方式談清楚，協調才會有意義」。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

針對第二次協調時間何時較為適合，楊瓊瓔回應，她對於協調會時間一直都很配合，也願意尊重黨中央的整體安排，只要黨中央認為時程成熟，隨時都可以配合出席，並沒有預設立場。她重申，速度固然重要，但更關鍵的是將制度與方式釐清，如此協調才具有實質意義。

廣告 廣告

立法院副院長江啟臣。（圖／江啟臣臉書）

對於江啟臣提及人選未定導致基層焦慮的說法，楊瓊瓔表示非常理解，也完全感受到基層的期待與時間壓力。她指出，大家都希望早一點確定人選，這一點她跟江副院長的想法沒有不同。

楊瓊瓔進一步說明，如果為了求快而倉促定案，卻留下不公平或制度不清楚的疑慮，後續的整合成本只會更高，反而更不利於選舉。她強調，唯有在公平、透明的制度下完成協調，才能為國民黨在台中市的選戰奠定穩固基礎。

延伸閱讀

國民黨台中市長人選持續卡關 鄭麗文：內部協調不成就初選

2028前哨戰！藍台中市長人選難產 她曝恐怖隱形代價

藍台中協調破局 楊瓊瓔驚爆：黨務人員透露對手原要5月再提名