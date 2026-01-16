藍營台中姐弟今協商 江啟臣大甲菜市場拜年：平常心

立法院副院長江啟臣（左三）16日赴大甲第二市場發放春聯，被問及今天心情如何、有無信心，江回應，基本上還是很平常心。（温予菱攝）

立法院副院長江啟臣（右）到大甲菜市場發春聯。（温予菱攝）

藍營台中姐弟登山首波協商今天（16日）中午登場，立法院副院長江啟臣一早赴大甲拜票時受訪表示，基本上還是很平常心，隨後到菜市場跟大家發春聯、拜早年，強調（結果）不管如何地方發展、台中市的未來，要大家一起努力，如何延續台中市長盧秀燕過去7年多打下的基礎，讓國民黨可以繼續在台中執政，造福市民，這是共同努力的目標才對。

江啟臣今至大甲第二市場發放春聯，台中市議員李文傑、楊啓邦等人陪同，被問及今天心情如何、有無信心，江回應，基本上還是很平常心，今天一早還是到菜市場跟大家發春聯、拜早年，明天剛好是大甲城隍廟威廉公聖誕，也提早來祝壽，並說明城隍廟是守護地方、城市很重要的神明，所以也乞求城隍爺可以來照顧地方發展、守護所有鄉親。

廣告 廣告

江啟臣強調，（結果）不管如何地方發展、台中市的未來，要大家一起努力，如何延續盧秀燕過去7年多打下的基礎，讓國民黨可以繼續在台中執政，造福市民，這是共同努力的目標才對。

【看原文連結】