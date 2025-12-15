藍營台中市長之爭？江啟臣表態參選 楊瓊瓔握拳喊：我們一起加油

即時中心／潘柏廷報導

民進黨選對會就台中市長人選部分，先前拍板徵召綠委何欣純出戰，至於國民黨方面，立委楊瓊瓔率先表態要參選，而被外界認為高人氣的藍營候選人、立法院副院長江啟臣昨（14）日則在台中豐原宣布參選，形同楊江之爭正式開打。對此，楊瓊瓔今（15）日被堵訪時則握拳高喊，「謝謝！我們一起加油！」。

江啟臣現為國民黨立委，更是現任立法院副院長，也被外界視作藍營2026年台中市長的重要人選之一，不過，同黨立委楊瓊瓔今年（2025）11月底在臉書向台中市民喊話「我準備好了」宣布參加黨內台中市長初選；如今，江啟臣昨日在自己的老家豐原宣布要參選，使得外界好奇楊瓊瓔的反應。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／民視新聞）

對此，楊瓊瓔今日現身立法院，但當被堵訪問相關問題時，她僅握拳高喊「謝謝！我們一起加油！」，隨後就進入會議室，相關畫面也隨之曝光。

