藍營台中市長之爭 胡志強「兌現八年來的承諾」挺這一人

明年九合一大選在即，有意爭取藍營台中市長提名的立法院副院長江啟臣透露，獲得前台中市長胡志強肯定，並表示將「兌現八年來的一個承諾，全力支持江啟臣」。（摘自江啟臣臉書）

明年縣市首長選舉倒數不到1年，台中市長盧秀燕歷經2任即將交棒，立法院副院長江啟臣及藍委楊瓊瓔皆已表態，將爭取藍營台中市長提名，並勤跑基層行程，2人合體的一舉一動也飽受關注。江啟臣更於臉書透露，獲得前台中市長胡志強肯定，並表示將「兌現八年來的一個承諾，全力支持江啟臣」。

江啟臣昨拜訪胡志強祝賀耶誕快樂，並稱同時也邀約下一次的「江胡」美食，沒想到胡當場送他一份特別又溫暖的耶誕禮物；「胡市長微笑著說，他要兌現八年來的一個承諾，就是全力支持江啟臣」。

江啟臣坦言，那一刻自己心裡湧上的不是驚喜，而是滿滿的感謝，更讓人感動的是，邊說邊聊同時胡志強還親自撥了好幾通電話給他的老朋友們，一通又一通，只為替他多說一句拜託、多添一份力量，直呼那不是形式，而是真心。

江啟臣表示，在這個充滿祝福的季節裡，這份支持顯得格外溫暖，他會把這份情誼放在心上，帶著感謝，穩穩地走好接下來的每一步。

