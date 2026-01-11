藍營台中市長人選下周五協商 楊瓊瓔：初選不是分裂

藍營台中市姐弟登山下周五迎來首波協商，台中市長盧秀燕（左）10日呼籲，黨中央在1月底前定下人選；國民黨主席鄭麗文（右）稱，將視協調結果再作打算。藍委楊瓊瓔（中）11日表示，將依照黨的規畫全力配合。（温予菱攝）

藍營台中市姐弟登山戰況激烈，下周五迎來首波協商，台中市長盧秀燕10日呼籲，黨中央在1月底前定下人選；國民黨主席鄭麗文則稱，將視協調結果再作打算。藍委楊瓊瓔11日表示，將依照黨的規畫全力配合，也強調初選不是分裂，而是凝聚，自己會用實際行動與努力，爭取成為市民最信任選擇，初選後全力團結，為台中打拚。

楊瓊瓔說，國民黨台中市長初選的方式與時程目前尚未明確，她也會依照黨的規畫全力配合，直言國民黨在台中要贏，最關鍵就是要用公平、透明、團結的初選機制，集結黨內人才與力量，推出最符合市民期待、最能贏得選戰、也最能帶領台中繼續前進的最佳人選。

楊瓊瓔強調，初選不是分裂，而是凝聚，她也會用實際行動與努力，爭取成為市民最信任、最有能力的選擇，並在初選後全力團結，為台中打拚、為市民服務。

