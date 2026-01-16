藍營台中市長人選今協調！江啟臣平常心、楊瓊瓔強調尊重黨機制

江啟臣(中)至大甲城隍廟發春聯。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨下屆台中市長人選形成立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，預計今天中午黨內協調。對此，立法院副院長江啟臣今(16)日一早先至大甲參拜城隍爺，針對中午調解他強調平常心看待，自己上午依舊勤跑行程；楊瓊瓔說，尊重黨中央的規劃，並透過公正、公平、透明的制度進行，這才是凝聚力量、找出最能代表民意人選的正途。

江啟臣今日在大甲城隍廟與一議員李文傑、楊啟邦發放春聯，他受訪表示，自己針對協調平常心，不論如何地方發展跟台中市未來，大家要一起努力，重要是讓國民黨繼續在台中執政，造福市民。

楊瓊瓔說，台中市長初選的方式與時程，尊重黨中央的規劃，並透過公正、公平、透明的制度進行，這才是凝聚力量、找出最能代表民意人選的正途。會持續以實際行動走遍台中、爭取市民認同，並願意接受所有制度性的檢驗。

楊瓊瓔勤跑台中市各區市場拜票。(記者廖耀東攝)

