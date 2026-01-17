藍營台中市長人選協調不成 何欣純：他黨事務只給予祝福

立委何欣純今天出席地方校慶活動。（何欣純服務處提供／李京昇台中傳真）

國民黨中央提名協調小組昨日邀集立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調台中市長人選，但最終未達成共識。對此，確定代表民進黨參選市長的立委何欣純指這是國民黨內部的事，她沒看法、沒評論只給予祝福，她會繼續努力爭取市民認同。

對於國民黨協調未果，何欣純說，她沒有看法、沒有評論，這是國民黨的提名機制，是國民黨內部的事，她給予祝福。她會依照自己的步調前進，爭取市民認同，讓市民相信選她才是最佳的人選。

針對台美關稅議題，何欣純表示，她很感謝談判團隊，在台美友好堅定友誼之下，能夠談判出讓大家相對安心的結果，像台中是有很多中小企業的城市，是產業重鎮，很多產業向她反映這幾年景氣不好，碰到關稅感到憂心、擔心，不確定性高，這次談判結果，讓國內外銷業者、出口業者安心，跟日韓在同個水平，也讓產業鬆了一口氣，大家繼續拚經濟。

