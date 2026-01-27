藍營台中市長人選協調牛步 黃健豪、羅廷瑋盼黨中央時間與方法要速訂 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨台中市長提名人選未定，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔近日仍積極勤跑行程，爭取曝光與支持，但因黨中央人選遲未定，基層不滿日增，黨中央預計2月6日第二次協調。立委黃健豪、羅廷瑋都呼籲黨中央要儘快，黃健豪今（27）更建議，在2月6日當天協調就應該把人選產生方式、期程訂出來，若再拖延受影響不只是市長人選，還有市議員選戰節奏也會受影響。

黃健豪說，2月6日這時程太慢，離過年僅剩10天，但若日期無法調整，至少可提出人選產生的方式，他建議，可比照台中市長盧秀燕之前與江啟臣的協調式民調，不要像1月16日第一次協調，完全無共識、也沒有產生人選的方法。他也喊話黨中央，再不濟也應該在228連假前確定都好，不能只顧自己。

黃健豪直言，國民黨現在沒有母雞，相較民進黨定為一尊，一來一往就差2到3個月的布局，以他上次新人參選議員為例，市長人選是在2月9日定案，還能充分利用過年時間勤跑基層。他認為，雖然現在不少議員已跟江啟臣成立聯合服務處，也掛同框看板，但未確定人選前，對於小雞們來說都很尷尬。

黃健豪也認為，黨中央不應放任現在藍營這麼多機會，國民黨有這麼多年的選戰，內戰越久、分裂越大，呼籲應趕快初選或協調式民調，才有時間修復協調，如果像總統大選拖到7月，離大選只剩4個月，只能專注自己的選情，怎麼整合？

「我們都希望很快，甚至是現在這一分一秒」羅廷瑋則表示，他能體諒第三者想要快、又怕黨內受傷害，也能明白兩邊都有感受到壓力。但他認為，除了快，若沒有給台階、或公平公開機制，也有可能造成藍營撕裂。他說，以兩人的智慧一定都會尊重黨的機制，但黨中央要把方法、策略大致底定。

民進黨台中市長參選人何欣純近月來帶著小雞四處辦座談會，充分展現母雞帶小雞的效應，而且副總統蕭美琴今也赴台中與何欣純同台、總統賴清德則預計本周南下台中，帶何欣純與新人發放春聯，展現民進黨拿下台中市市長的決心。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

