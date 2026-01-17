藍營台中市長人選卡關 江啟臣：基層焦慮非提名時間問題

立法院副院長江啟臣前往黎明黃昏市場發春聯。（李京昇攝）

國民黨下屆台中市長人選協調未成，立委楊瓊瓔被指是「以拖待變」，楊今天則說是立法院副院長江啟臣去年12月台中黨慶曾提到希望5月後提名或許較合適，她基於黨內團結配合，非單方面主張延後。對此，江啟臣說，現在基層是基層焦慮問題，不是提名時間問題，基層都希望黨中央盡快底定人選，至於決定方式他尊重黨中央。

江啟臣下午4時半前往南屯區黎明黃昏市場發春聯，對於楊瓊瓔說法，江啟臣回說，現在是基層焦慮的問題，不是提名時間的問題，提名時間黨中央有沒有規畫，得詢問黨中央，現在最急迫的是基層焦慮，是大家擔憂無法定於一尊的焦慮，擔心無所適從、擔心被民進黨見縫插針。

他表示，至於提名時間應該由黨中央規畫，提名時間何時黨中央或許有其布局考量，所以基層希望趕快底定，時程問題尊重黨中央。基層的聲音，他也反映給黨中央，至於用什麼方式來決定人選，他尊重黨中央安排，台中市長盧秀燕也曾公開說希望在1月底前決定，可見盧也感受到壓力。

