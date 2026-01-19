藍營台中市長人選卡關！江啟臣、楊瓊瓔協商談不攏

江啟臣、楊瓊瓔(取自中央社/楊瓊瓔臉書粉專)

2026年九合一大選將至，國民黨台中市長人選遲遲未定案，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆表態爭取，今(19)日赴國民黨中央協調，歷時約兩小時仍未達共識，但雙方皆強調，最終目標是凝聚共識，以團結姿態迎戰選舉。

對於協商破局，江啟臣表示，人選應以公平、公正的方式決定，也尊重黨中央安排，但協商未果仍感遺憾；楊瓊瓔則回應，今日雙方已充分交換意見，但在初選機制上尚無共識，她堅持徵召人選的程序須公平、公開、透明，也願意持續溝通尋求最大共識。