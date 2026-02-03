藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應

2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。

民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面，江啟臣1日在臉書表示，他持續感受到基層的焦慮不安、不耐與不滿，他只能盡力安撫。過去他多次表達尊重黨中央，只盼儘快確定（台中市長）人選，直至1月16日才有了第一次的協調，但最終破局，盧秀燕也表達希望提名不要超過2月19日，如今尚未收到二次協調的通知，但他已簽屬黨中央的協議方案，「我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中。」

廣告 廣告

楊瓊瓔：始終尊重黨中央制度

如今傳出台中市長人選將在3月底以全民調的方式決定，江啟臣、楊瓊瓔都已簽署。江啟臣回應，相關內容應由黨中央統一說明；​楊瓊瓔受訪時則說，一定會簽署黨中央的協議書，強調始終尊重黨中央的制度，也尊重江啟臣，公平、公正、讓基層安心的程序是她唯一的堅持。面對媒體詢問，盧秀燕2日視察市府合作乳品通路受訪時表示，她上班時間不談政治，也不會在小朋友面前談政治。

更多風傳媒報導

