藍營台中市長人選未定 江啟臣、楊瓊瓔尊重黨機制但盼盡快拍板定案

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都爭取參選台中市長。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

民進黨已確定提名立委何欣純參選下屆台中市長，何今天也成立市政辦公室全力備戰。國民黨部分，立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔都表態爭取提名，至今仍未定人選，是否以徵召方式？江、楊雙方陣營今天都稱尊重黨中央機制，但也盼盡快拍板定案，讓基層與支持者安心。

楊瓊瓔、江啟臣先後宣布爭取參選台中市長，由於出現「兩顆太陽」，國民黨勢必透過協調和初選來決定人選，但至今仍未有下文，眼看何欣純動作頻頻，讓地方藍營不免擔憂。

廣告 廣告

對於是要徵召還是初選，楊瓊瓔表示，尊重黨中央的規畫及初選辦法。她強調自30多年前參選省議員起，就時時備戰選舉，縣市合併前，也規畫參選台中縣長，縣政白皮書也都做好了，目前除勤跑基層外，也在規畫市政白皮書，以參選台中市長為目標。

楊瓊瓔說，她多年深耕基層，協調能力、地方服務、政務經驗都經得起檢驗。她不怕初選，也願意接受制度的公開選擇。這不是挑戰，而是對台中的責任與自信。同樣，江啟臣副院長也具備一定民意，既然如此，制度就更應該一致，而不是因人設事、選擇性尊重。

江啟臣辦公室發言人王昱翔表示，江副院長最近持續勤跑基層，拉近與選民之間的距離。黨部至今尚未啟動協調，要徵召還是初選，江副院長都尊重黨中央，但包括江副院長、地方民代還有支持者，都希望黨中央盡快確定人選，別讓基層有舉棋不定的感覺。

【看原文連結】