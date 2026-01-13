藍營台中市長人選遲未定案 民眾黨放話：再拖拉就徵召柯文哲

即時中心／徐子為報導



相較於民進黨早已定於一尊，徵召在地4連霸立委何欣純出戰2026台中市長選戰，國民黨台中市長人選遲遲未定案，要等16日才要協調。對此，民眾黨台中市黨部主委陳清龍放話嗆聲，藍營人選喬不定，16日協調也不見得就會有結果，民眾黨現在是基於藍白合誠意未徵召，但若是藍營遲不提人選，可能反綠營得利，而民眾黨也不排除徵召適合人選，甚至前黨主席柯文哲也有可能出馬，角逐台中市長。





國民黨中央預計要等到16日，才會對黨內表態有意選台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調；不過兩人近期行程滿檔，幾乎「全市跑透透」，似乎都沒有退讓的打算。



對於藍營遲未定案，媒體《自由時報》報導引述陳清龍說法，民眾黨在台中市雖無適合的人選，但黨仍有徵兆制度，建議黨中央可徵召適當人選，之前是基於藍白合，才不徵召；但國民黨遲未推人選，將讓民進黨獲利，民眾黨當然要有動作，徵召適合人選，甚至前黨主席柯文哲也有可能



陳清龍放話嗆聲，若藍營一再拖延，民眾黨也會有自己的作法。





