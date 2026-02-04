藍營台中市長人選遲未定案 盧秀燕8個字明確回應了

台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣共同出席和平地區發展座談會。（李京昇攝）

國民黨下屆台中市長人選未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔形成「姐弟之爭」，台中市長盧秀燕啟動為期2天的「和平專案」，被問到下屆市長人選問題，盧秀燕說，「愈快愈好，事不宜遲」。

市長盧秀燕由立法院副院長江啟臣等人訪視消防局第二救災救護大隊谷關分隊，參加和平地區發展座談會。

江啟臣表示，因為基層焦慮，所以他昨天才又特別發一則影片向大家告知自己的心情，同時也相信黨中央會有智慧決定人選，解除基層的焦慮不安。

對於下屆市長人選未定，盧秀燕以8個字回應，她說，「愈快愈好、事不宜遲」。

