藍營台中市長人選遲未拍板 3名新科藍委籲黨中央2月6日前定時程、定人選

國民黨中央協調台中市長人選觸礁，江啟臣與楊瓊瓔繼續纏鬥。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 台中市長選舉將在年底登場，民進黨已經提名立委何欣純；國民黨方面則有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔有意爭取代表出征。由於國民黨遲遲無法敲定人選，黨中央也預計下月6日進行第二次協調。對此，國民黨台中市新生代立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔都呼籲黨中央要加速相關協調行程。黃健豪更建議，在下月6日當天協調就應該把人選產生方式、期程定出來，若時程繼續拖延，不但將影響市長選戰，更會影響市議員選戰節奏。

廣告 廣告

由於民進黨早就定何欣純於一尊，並四處帶小雞到處辦座談會，而總統賴清德以及副總統蕭美琴近來更是前來台中市，為何欣純拉抬聲勢。使得何欣純民調節節上升。面對民進黨全力拉抬何欣純，國民黨基層及議員們也憂心忡忡，擔心市長人選若未盡快底定，恐讓國民黨台中年底選情不樂官。因此，國民黨3位新生代台中市籍立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔則呼籲黨中央要儘速決定人選。

黃健豪表示，原本以為1月16日第一次協調會，即便未有共識，但至少人選產生的時間跟方法都會提出，不料雙方卻完全無共識。

他表示，第一次協調會與下月6日舉行2次協調會中間整整隔了3週。他認為實在拖太久，不只影響市長參選人競選節奏，甚至連市議員也受到影響，原本議員們都希望農曆新年期間，國民黨市長參選人可以帶著小雞發春聯及小紅包，然而現在目光全被國民黨市長人選問題給吸走，市議員都被擺在一旁了。

黃健豪與羅廷瑋都表示，下月6日的第二次協調不敢奢望人選馬上出現，但是至少人選產生的時間及方式都要訂定出來，不然就太晚了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

盧秀燕喊最遲2/19提名中市長人選 江啟臣、楊瓊瓔有最新回應

中國承建承諾常毀約 林佳龍：台印尼交往不應受限「一中原則」