藍營台中市長人選還沒定案 江啟臣表態「已簽訂協議」：感受到基層的焦慮、不安

藍營台中市長人選還沒定案，江啟臣表態「已簽訂協議」。（翻攝自江啟臣臉書）

各黨積極布局2026大選，不過國民黨台中市長人選還未定案，立法院副院長江啟臣昨（1）日深夜說，已簽署同意黨中央的協議事項，「我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中」。

台中市長人選還沒定 江啟臣：感受到基層不耐、焦慮

「讓團結啟程，讓台中昂首前行」，江啟臣昨天深夜發文說，昨天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，他感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，自己只能微笑以對、盡力安撫。

江啟臣指出，過去自己已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧秀燕也再次表達希望提名不要超過2月19日，「我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力」。

黨中央給協議！ 江啟臣「已簽署」

江啟臣提到，雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方，其內容雖然不能如盧秀燕建議的2月19日前完成提名，也與他期待的越快越好有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾，「我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中」。

江啟臣也喊話，台中，不該被焦慮綁架，國民黨，不該被等待拖慢，「我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中，昂首啟程」。

