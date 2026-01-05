即時中心／林韋慈報導

國民黨台中市長黨內確定人選尚未出爐，國民黨立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣均有意參選，傳出國民黨黨中央將於本月16日啟動協調會議，邀集兩人協商。不過，江啟臣表示自己尚未收到正式通知。今（5）日，國民黨主席鄭麗文也表示，確實台中市與宜蘭縣有2位以上候選人有意參選，將啟動協商。

國民黨主席鄭麗文今（5）日受訪指出，確實有多個有意參選縣市長的地區正在積極展開溝通與協調，包括台中市與宜蘭縣。外界則傳出敲定16日將會啟動協商。

她表示，中央黨部已與地方黨部完成溝通，黨內協調時程也正在推動中，整個過程將依照黨內制度進行，秉持公平公正原則，不偏不倚。她強調，希望透過團結的國民黨，對抗民進黨，並持續為縣市人民服務。

江啟臣與楊瓊瓔則於今日同框出席台中市政府舉辦的中台灣燈會記者會。會後，江重申「未收到正式通知」，並透露先前曾有連繫過時間，他表示25日耶誕節那天有空，但接近日期時又接到對方沒時間的回覆，後來就沒後續，他顯然沒辦法決定日期。而楊則表示已收到黨中央告知，並尊重黨內安排。

原文出處：快新聞／藍營台中市長人選難產？江啟臣稱「未收到協調通知」 鄭麗文曝下一步

