藍營台中市長人選難產 藍白小雞焦慮：如迷霧中跑步

國民黨台中市長提名陷入「姐弟之爭」僵局，引發基層高度焦慮。國民黨及民眾黨市議員擬參選人20日紛紛發聲，憂心「母雞」遲未定案將導致選情變冷，甚至讓民進黨潛在對手有整合追趕的空間，直言：母雞不明讓新人如同在迷霧中跑步。

準備爭取國民黨提名參選北屯區市議員的許育璿表示，立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔行政與立法歷練完整，在地方口碑皆是一時之選。不過根據目前政治氛圍與民調傾向，江啟臣在爆發力與跨族群擴展性展現較強勢頭，較符合大眾期待。他坦言，兩位前輩風格與聲望早已定型，民調難有翻天覆地變化，黨部應儘速支持民調高的人選，以利銜接市政成果。

同樣也在爭取民眾黨提名參選北屯區市議員的民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇指出，基層一線已感受到選情出現「冷意」，這股冷意正來自人選未定的焦慮。他警示，若提名持續拖延，恐無法承接執政紅利，更給予民進黨強棒立委何欣純整合時間。

許育璿也憂心表示，母雞不明讓新人如同在迷霧中跑步，眼看農曆新年將至，基層參選人迫切需要與母雞掛看板、印製聯名紅包袋，若持續膠著將導致資源難整合。

針對在野整合，吳皇昇強調民眾黨秉持「理性務實、在野整合」推動藍白合，態度明確支持支持度最高、最能代表民意的人選。面對基層與在野夥伴聲聲催促，國民黨如何透過公平機制讓強棒盡速出線，將是守住台中執政權的關鍵。

