藍營台中市長人選「姐弟之爭」 楊瓊瓔：按部就班爭取支持

14晚間楊瓊瓔（左）前往南區大慶夜市拜票，途中遇到支持者與她擁抱合照。（林弘笙攝）

14晚間楊瓊瓔（右）前往南區大慶夜市拜票，沿途喊「市長支持楊瓊瓔，我們一起讓台中更好」。（林弘笙攝）

國民黨台中市長人選「姐弟之爭」，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔爭取出線代表藍營出戰，國民黨周五將在中央黨部進行第1次提名協調小組會議。14日晚上楊瓊瓔到南區大慶夜市拜票，楊瓊瓔表示，按部就班一步一腳印，爭取鄉親的支持。

14日晚間楊瓊瓔前往南區大慶夜市拜票，楊除關心夜市店家生意外，沿途喊「市長支持楊瓊瓔，我們一起讓台中更好」，途中也有許多民眾為楊加油打氣，更有支持者與楊擁抱合照。

國民黨將在16日進行第1次提名協調小組會議，楊瓊瓔表示，她從政30幾年每一天如一日，還是按著團隊既定的行程，只要有時間就趕快往人群多的地方走，按部就班一步一腳印，講述她的理念，爭取鄉親的支持。

