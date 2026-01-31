藍營台中市長人選2/6協調？ 江啟臣：我沒接到通知

江啟臣重申希望盡早確定人選。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立委江啟臣、楊瓊瓔表態代表藍營競逐下屆台中市長，16日首度協商破局，預計2月6日第二次協調，不過江啟臣今表示，仍未收到黨中央通知，昨天他問黨中央是否確定日期，黨中央回應沒有，他重申希望盡早確定人選，才能安排下一步行程，也減少基層的緊張與焦慮。

江啟臣近來勤跑宮廟、市場，今天與在地立羅廷瑋到向上市場發送春聯，2月1日再與黃健豪到東興市場合體發春聯，累積人氣。

江啟臣今天到向上市發送春聯後，到市黨部投票中常委選舉時受訪表示，大家一直在問他2月6日是否再次協調，但他一直沒有收到黨中央通知，因此昨天他也向黨中央求證，黨中央也回應沒有。

江啟臣強調，目前也在等待通知，希望二次協調時間能愈早處理愈好，讓參選的人都能知確切的時程，也比較好安排時程，不用緊張與焦慮。

江啟臣與羅廷瑋到向上市場發送春聯。(記者蔡淑媛攝)

