藍營台中市長內鬨擴大？為何江啟臣不爽民調時間曝光 醫揭0.6%初選創傷

2026縣市長大選將在11月底舉行投票，如今春節倒數不到2周，國民黨多個縣市卻傳出初選爭端，力爭台中市長提名的立法院副院長、立委江啟臣不滿黨中央公布內參民調時程，發出聲明質疑有違協議。對此，醫師沈政男提及2018年國民黨台中市長黨內初選，當時與台中市長盧秀燕角逐提名的江啟臣最終以些微差距落敗，可能因此留有陰影。

針對藍營台中市長選情，沈政男今（7）日在個人YouTube頻道中，回顧2018年國民黨台中市長黨內初選，當時江啟臣曾與盧秀燕角逐提名，最終以約0.6個百分點的差距落敗，該次初選採取「對比」與「互比」混合計算方式，加權方式一度引發討論，也成為當年初選的重要轉折之一。他進一步說，江啟臣此次聽到民調時成公布後，馬上否認稱「不存在所謂共識」，因為可能擔心有選民會守在電話前，影響初選結果，導致翻盤。

為何江啟臣不滿初選日期公開？

沈政男表示，江啟臣受訪時就曾提過「0.6%」是令人難忘的數字，但他認為，江啟臣其實不必擔心，2018年的初選的創傷，這次應該不會再重演了。他並引述日前《TVBS》1月下旬公布的民調，當時江啟臣對上民進黨對手何欣淳，曾領先高達20幾個百分點，同樣爭取提名的國民黨立委楊瓊瓔領先僅在誤差範圍內，互比式方面，江啟臣也大幅領先楊瓊瓔。沈政男也提到，民進黨高雄市長初選最終是立委賴瑞隆出線的結果，這可能也讓江啟臣再次擔憂所謂的「0.6%的差距」。

廣告 廣告

立委楊瓊瓔力爭國民黨台中市長提名。（資料照，柯承惠攝）

沈政男認為，江啟臣不必擔心初選民調日期曝光有隱憂，事實上這對他比較有利，因為2018年微小0.6%的差距狀況不會重演，不論何時選，江啟臣就是會贏。他進一步說，江啟臣有兩大利基，一是盧秀燕的施政滿意度很高；再者是江本身領先何欣純10幾的百分點，「其實台中市長2026這一局就是他的了」，應展現格局、大氣從容；另外，針對國民黨台中市長初選時程，沈政男表示，選戰兵貴神速，拖到3月底他認為有點太晚了。

更多風傳媒報導

