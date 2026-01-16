藍營台中市長協調會未果 楊瓊瓔稱初選機制沒共識籲二次溝通

國民黨台中市長提名首場協調未能取得共識，立委楊瓊瓔會後呼籲黨中央啟動第二輪協調。（圖／周志龍攝）

國民黨2026年台中市長提名協調今（16）日登場，首場會議歷時約2小時，仍未能取得共識。立委楊瓊瓔會後表示，目前在初選機制方面仍未達成共識，並向黨中央喊話，期盼能啟動第二輪協調，以團結之姿迎接接下來的選戰。

距離年底縣市長選舉進入倒數，民進黨已完成徵召立委何欣純參選台中市長。藍營則由立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔兩人表態爭取黨內提名，至於提名機制要採取「徵召」、「民調」或其他方式成為關注焦點。

對於協調結果，楊瓊瓔指出，會議過程中雙方已有充分交換意見，但在初選機制上仍未達成共識。她強調，自己始終堅持「公平、公開、透明」的原則，認為這是對市民與黨員最基本的尊重，也為了避免影響黨內團結，願意持續溝通，尋求最大共識。

楊瓊瓔也呼籲黨中央協助協調，確保程序正義，讓國民黨能以團結的姿態迎接挑戰。她強調，市民利益永遠是第一，並表示期盼黨中央能進行第二次協調，「我們靜待通知」。

