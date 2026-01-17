藍營台中市長喬不攏！楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」 盧秀燕前幕僚示警2危機：輸不得

2026台中市長選戰，國民黨尚未敲定出戰人選，藍委江啟臣、楊瓊瓔都表態爭取，雙方日前進行協調未果，到底誰來接棒現任市長盧秀燕，後續走向備受外界關注。對此，盧秀燕前幕僚林筱淇在臉書發文表示，藍營台中市長人選一直未能敲定，影響遠比想像嚴重，台中市長選舉早已不是地方首長選舉，而是2028的關鍵前哨戰。​

林筱淇分析，國民黨到現在還沒有敲定出2026年台中市長候選人，這件事表面看起來像是提名協調出了問題，但實際上，影響遠比想像中嚴重。因為台中這一戰，國民黨真的輸不起。這不只是一場地方首長選舉，而是一個關係到整體選戰氣勢和協調整合能力的關鍵戰場。選戰除了怕晚起跑，也怕方向卡住。人選一直沒確定，外界看到的只會是內部在談誰跟誰、誰退不退，卻看不到國民黨市長候選人想要把台中的未來帶到哪裡去。當對手已經開始談政見、講願景，國民黨卻還停留在人事協調，久了就會被貼上猶豫、不果斷的標籤，這對選情是頗爲不利的。

林筱淇指出，更麻煩的是組織層面的影響。市長選戰需要議員、里長、地方系統一起助跑，但人選沒定，地方組織根本無法動。不是不想動，而是不知道該替誰出力。募款、幕僚、資源配置卡住，整個戰線變得鬆散，各自盤算，卻難以湊成一支完整的隊伍。在台中這種幅員廣、選民結構複雜的選區，人選拖延未定的問題影響特別大。因為一旦節奏被對手掌握，後面想要追上，就會非常吃力。等到人選真的定案，國民黨還得一邊整合、一邊修補信任，同時還要對外作戰，時間和能量一定不夠用。

國民黨台中市長選戰不能輸 恐牽動2028選情

林筱淇說，所以真正的問題，是國民黨能不能在關鍵時刻做出決定。一個連人選都定不下來的政黨，很難說服選民相信它有能力協調處理更複雜的問題。如果這種拖延繼續下去，選民收到的訊號會很清楚：內部都整合不好，怎麼帶領一座城市往前走。到時候就算推出條件好的人選，也得先為之前的猶豫付出許多代價，選戰自然只能被迫防守。

林筱淇認為，對國民黨來說，現在唯一能做的，就是把程序講清楚，訂出明確時程，趕快定案，接續努力把整合和分工一次到位。否則，這場國民黨本來就輸不起的台中市長選戰，很可能在真正開打之前，就已經先失分了。尤其，國民黨在台中其實擁有相對穩定的執政基礎。不論是市政延續性、地方組織密度，或長期累積的治理經驗，台中都是藍營能夠展現執政實績的代表性城市之一。一旦在這樣的有利條件下失守，外界很難不解讀為結構性敗退，而不只是單一的選戰失利。

林筱淇強調，這也是為什麼對國民黨而言，2026台中市長選戰不能輸，因為影響的不只是2026，而是直接牽動到2028。台中一旦翻盤，將動搖國民黨在中台灣的整體布局，削弱區域動員與政治信心，甚至連帶大大影響2028總統大選的基本盤與氣勢。從這個角度看，台中市長選舉早已不是地方首長選舉，而是2028的關鍵前哨戰，任何拖延與失誤，代價就是會被選民直接而殘酷的放大。

台中，這樣一座吸引群雄逐鹿的關鍵決勝之城，從來就不是一個可以輕易拿來試錯的地方。



