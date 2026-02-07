藍營台中市長姊弟之爭撕破臉？學者揭盧秀燕明顯「心有所屬」：鋪墊2028

​2026年縣市長選戰布局邁入白熱化階段，但春節倒數一周許，國民黨台中市長盧秀燕的「接班人選」卻遲未定案，雖力爭提名的立委江啟臣與立委楊瓊瓔完成協調，共同簽署初選協議，但國民黨中央6日明確提及初選民調期程，卻引發江啟臣不滿。文化大學廣告系教授鈕則勳6日則在臉書以「盧秀燕內外兼顧累積拚總統能量」為題分析，傳出3月訪美的盧秀燕近日與江啟臣同台頻率越來越高，從幾點跡象來看，「挺江」態勢越趨明朗。

江啟臣6日主辦「中部AI機器人產業發展交流座談會」，鈕則勳認為，會中盧秀燕與江啟臣和美國在台協會（AIT）處長谷立言同台互動，展現了國際事業、市政傳承與產業發展三大面向的企圖心，盧秀燕內外兼顧，進一步鋪墊競逐2028年總統大位的能量。對於外傳盧秀燕3月訪美，谷立言表示「非常歡迎」，某種程度代表了，盧秀燕是美方可接受的2028藍營總統可能人選，在市政治理績效下，​藉出訪來強化國際視野，本就是競選總統的必修學分。

廣告 廣告

盧秀燕挺江啟臣態勢明朗化？鈕則勳：頻頻同台、論述呼應

鈕則勳點出，身為國際事務與戰略碩士的盧秀燕，若能將理論實務融合，或能結合民黨主席鄭麗文的兩岸互動進程，創造出區隔民進黨「只押寶美國」的相對優勢。另外，台中市長交棒方面，他提到，盧秀燕日前向黨中央喊話「期待一月底決定人選」，未獲回應則改口說「事不宜遲」，論點符合合江啟臣的立場與期待，這顯示盧秀燕對台中局勢「以拖待變」的擔憂，也期待仍藉人選定於一尊，來回應支持者的期待、及「同理」基層擔憂。​



​鈕則勳進一步說，從盧秀燕與江啟臣頻頻同台、論述多有相互呼應來看，盧挺江的態勢似乎愈來愈明，就此次的「AI機器人產業座談」，江啟臣的國際人脈及國際政經的專業，對盧秀燕有加分效果；若最終江啟臣初選出線，在歷次民調多領先綠營對手一定差距的情況下，強強聯手除台中選情穩定外，盧秀燕還能輔選中部其他縣市，強化「中霸天」的地位，累積進逐大位的能量。​​鈕則勳總結，此次座談盧秀燕也提到「台中AI智慧園區」的構想，顯見其對2028產業規劃有滿滿的想法；她在無法對國民黨務全盤掌握的情況下，唯有進行內外兼顧的戰略佈局，自行開闢戰場，或許才是建構主場的唯一機會。

更多風傳媒報導

