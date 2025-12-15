藍營台中市長姊弟相爭！江啟臣喊實現台中願景 楊瓊瓔呼籲合作非對抗

國民黨台中市長選舉姊弟相爭，江啟臣說，盼實現台中願景，楊瓊瓔強調，合作非對抗。（圖：寇世菁攝）

下屆台中市長選舉，民進黨由立委何欣純出戰，國民黨部分，立委楊瓊瓔和立院副院長江啟臣，接連表態參選意願，江啟臣今天（15日）受訪表示，對台中市的未來有願景與想法，希望有機會實現，全力爭取黨內提名，媒體問是否辭去立院副院長，則說提名都還沒決定，這些都是以後的事。國民黨立委楊瓊瓔則說，是合作而非對抗。（寇世菁報導）

立院副院長江啟臣（15日）出席「水湳轉運中心增設國道客運專用道地方說明會」，會前媒體詢問表態爭取黨內提名參選台中市長一事，江啟臣說，一個城市的發展必須不斷堆疊，透過層層累積，台中市近年發展快速，在盧秀燕市長帶領下，許多建設依序完工，目前已是宜居城市，他希望能將台中幸福城，進階為「旗艦城」，成為台灣門面，亞洲新核心，世界新都心。因此，近來他在市區掛上多面「駿馬啟新程，躍進旗艦城」新年看板，除了是對台中市民的祝福，也是對台中的願景與期待。

江啟臣指出，他身為國民黨員，對台中市的未來有願景與想法，他想要實現也希望有機會能實現，會爭取黨內提名，參選2026年台中市長。媒體問，國民黨立委楊瓊瓔日前也宣布有意角逐，兩人要透過協調或初選方式，對此江啟臣說，這是黨內機制，請黨中央多費心。媒體追問，初選後何時辭立院副院長，江啟臣則說，目前提名還沒決定，現在不是談辭副院長的時候，將努力爭取地方建設。

面對江啟臣公開表態，楊瓊瓔文字稿聲明，國民黨人才濟濟，好的人才願為國家社會以及城市來付出，樂觀其成，希望能有場君子之爭，黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會而非對立，強調「合作而非對抗」。

至於，綠營部分，民進黨選舉對策委員會10月拍板，由黨籍立委何欣純出戰2026台中市長，何欣純表示，近期將開箱台中市辦公室，市民可了解她對台中市的市政願景。