藍營台中市長提名人選 江啟臣楊瓊瓔都盼快定案

（中央社記者趙麗妍台中1日電）國民黨台中市長提名人選尚未定案，立法院副院長江啟臣今天表示，基層焦慮、無所適從，對於決定人選「我主張越快越好」；國民黨籍立委楊瓊瓔也說，希望趕快定於一尊。

國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長部分，江啟臣和楊瓊瓔都有意爭取參選提名，目前仍待協調。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華1月31日表示，黨中央一直和有意參選的江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，已慢慢趨向有共識，或許在2月6日前就會有好的結果。

江啟臣上午由國民黨立委黃健豪、市議員陳文政陪同，到北區東興市場發春聯。江啟臣接受媒體聯訪表示，大選剩下不到10個月，沒時間等待，每分每秒對每個參選人都至關重要，希望趕快底定台中市長提名人選，「越快越好」。

楊瓊瓔上午前往豐原果菜市場拜票時受訪說，希望能趕快定於一尊，不過也強調，國民黨最重視的就是制度、公平與團結，唯有在公開透明，讓基層安心的前提下，產生的結果才能真正凝聚共識。（編輯：黃名璽）1150201