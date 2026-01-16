藍營台中市長提名協調破局 江啟臣盼月底前定案、楊瓊瓔尊重黨中央

國民黨今天協調台中市長提名人選，江啟臣（左）與楊瓊瓔協商破局。（合成照片／張哲偉、王侑聖攝）





國民黨今天（16日）在黨中央召開台中市長提名協調會，歷經近2小時討論仍未達成共識，暫告破局。有意爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆親自出席，雙方將擇期再行協商。江啟臣會後表示，地方基層對人選未定感到焦慮，盼黨中央能在月底前完成提名作業；楊瓊瓔則重申堅持公平、公開、透明原則，並表示尊重黨中央安排。

江啟臣指出，會中已充分向黨中央反映基層心聲，認為台中市長人選遲未拍板，確實讓地方感到不安，也期待黨中央能儘速定案。他也提到，台中市長盧秀燕日前同樣呼籲在月底前確定人選，自己對此贊同也支持。至於採取何種方式產生人選，江啟臣強調，無論是徵召或初選，只要符合公平、公正原則，他都尊重黨中央的處理與安排。

江啟臣坦言，這次協調未能取得共識「比較遺憾」，希望黨中央持續努力推動整合。他也表示，自己並未提出所謂的「最後底線」，重點在於儘快確定人選，以回應基層期待；至於下一次協調時間，目前黨中央尚未通知。

楊瓊瓔則表示，感謝黨中央安排協調，雙方已充分交換意見，但在初選機制上仍未達成共識。她強調，自己始終堅持「公平、公開、透明」，這是對市民與黨員的基本尊重。為避免影響黨內團結，她願意持續溝通，尋求最大共識，也希望黨中央能協助確保程序正義。

對於是否支持盧秀燕提出的「1月底前公布人選」，楊瓊瓔回應尊重黨中央安排，並表示「我們最大的目標，就是國民黨一定要以團結的姿態來迎接挑戰，贏得勝利」。（責任編輯：殷偵維）

