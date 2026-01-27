藍營台中市長提名卡關 楊瓊瓔：最關心整體勝選與台中未來

楊瓊瓔（右）27日上午到西區第五市場掃街拜票，她沿途發送與立法院長韓國瑜聯名的春聯，與攤商、民眾熱情互動。（林弘笙攝）

2026國民黨台中市長人選未定，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔「姊弟之爭」；楊瓊瓔27日上午10點前進西區第五市場懇託，針對藍營提名進度落後、基層對她反應兩極，她表示，不論是支持或反對的聲音都心存感謝，不會因任何雜音而改變方向。

楊瓊瓔近日勤走台中各地，爭取基層支持出線參選。27日上午9點先赴豐原出席台中市中等學校運動會開幕典禮，隨後在上午10點轉往西區第五市場掃街拜票。她沿途發送與立法院長韓國瑜聯名的春聯，與攤商、民眾熱情互動；有攤商見她聲音沙啞，特地送上熱黑糖薑茶，祝福她「中獎、順利當選」。掃街接近尾聲時，也有支持者到場替她加油，高喊「楊瓊瓔是最棒的，高票當選」。

對於藍營提名進度落後、基層意見分歧，楊瓊瓔表示，她也希望能盡快「定於一尊」，不論採取何種方式產生人選，只要在制度內、公開透明，能夠凝聚共識、贏得選民信任才是最重要；至於希望她退選或禮讓江副院長的聲音，她也都尊重，但目前最關心的是「台中市的整體勝選」與「台中市的未來」，不會因外界雜音而動搖。

楊瓊瓔強調，她相信國民黨最重要的核心精神在於「制度、公平、團結」，至今皆依循黨內制度與機制前進。她長期深耕基層、一步一腳印累積支持與信任，未來也將持續勤走基層，爭取更多民眾的認同。

