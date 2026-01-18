藍營台中市長提名喬不攏 楊瓊瓔突爆：江啟臣臨時變調

國民黨台中市長首輪提名在16日時破局，國民黨立委楊瓊瓔今天（18日）參加捐血活動時喊冤，表示這與當初黨內的共識不同。（資料照片／張哲偉攝）





國民黨台中市長提名協調16日破局，立委楊瓊瓔今天（18日）受訪時直言，自己全程配合時程，江當天卻突改口延至1月底，令她錯愕；她強調，市民期待的是公平透明的機制，選出能團結服眾的人選，而非只求快。江啟臣則表示，各界都期盼市長人選能儘早拍板，不希望一直被對手陣營見縫插針，對於黨內和諧沒幫助。

台中捐血中心上午舉辦「捐血月」活動，現場聚集多位有意角逐年底台中市長大位的人士，包括何欣純、楊瓊瓔與江啟臣皆現身響應。楊瓊瓔實際排隊等候10多分鐘，順利捐出一袋250c.c.血液，江啟臣抵達後，一面和民眾打招呼，從楊瓊瓔的身後經過，兩人未互動、未同框。

江一度備妥身分證準備捐血，但因行程緊湊未能成行，他表示自己幾乎年年在農曆年前關注血荒議題，去年小年夜也曾親自捐血。至於何欣純，則在致詞後隨即離開會場。

楊瓊瓔在完成捐血後受訪突然喊冤，表示這段期間她始終以黨內團結、勝選為優先立場，全力配合黨中央與江啟臣所提出的相關時程規劃。她透露，原先黨內溝通的共識一直是以「5月之後」作為初選節奏與布局方向，未料在16日協調當天，卻突然被告知可能要延到1月底才決定人選，讓她當場感到相當錯愕。

楊瓊瓔強調，期盼接下來的第二次協調，能讓社會大眾清楚看見一套公正、團結的機制，讓國民黨展現作為民主政黨應有的風範；市民關心的並不是「只有快」，而是希望透過真正公平、公開且透明的機制，選出能夠帶領台中團結前行的市長人選。

江啟臣表示，他在協調會中多次提醒，11月28日選舉時間迫在眉睫，屆時不僅市長，還包括議員、里長等多項選舉，基層早已瀰漫焦慮情緒，大家都期盼市長人選能儘早拍板，避免方向不明、士氣受挫。

他直言，若提名進度一再拖延，恐讓對手陣營有機可乘，對黨內團結毫無助益。江啟臣也轉述，台中市長盧秀燕同樣表態，希望黨中央能在月底前敲定人選。（責任編輯：王晨芝）

