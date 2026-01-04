藍營台中市長提名戰開打！江啟臣喊「一馬當先」拚出線

立法院副院長江啟臣4日一早前往北屯區大坑風景區健行爬山，並用「一啟爬山、一馬當先」為號召，展現「一馬當先」的氣勢與決心。（江啟臣辦公室提供）

藍軍台中市長提名近期將明朗化，「姊弟之爭」的立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣趁著新年第一個周日，各自走訪基層隔空較勁。江啟臣4日一早前往北屯區大坑風景區健行爬山，並用「一啟爬山、一馬當先」為號召，期盼在新的一年，台中的建設與觀光發展，都要有「一馬當先」的氣勢與決心。

江啟臣一早前往大坑步道健行，除了市議員沈佑蓮外，有意參選北屯區議員的新人市府運動局專員吳宗學、現任市黨部發言人許育璿、工策會幹事顏建程也陪同，現場受到許多民眾加油打氣，攤商也送上菜頭及粽子，預祝江能夠順利出線。

江啟臣用「一啟爬山、一馬當先」為號召，鼓勵市民透過運動強健體魄，並期盼在新的一年，台中的建設與觀光發展，都要有「一馬當先」的氣勢與決心。

江啟臣指出，台中市的登山步道群就像是縮小版的「山林博物館」，不但具有豐富多樣化的生態與景觀環境，甚至還有步道富含歷史與文化，每條都有故事與風景，深具觀光、文化的推廣潛力；未來將持續推廣步道觀光，期盼透過低碳旅遊、綠色經濟，行銷台中市獨一無二的多元分級親子休閒挑戰步道，打造「旗艦級山林步道聚落」。

江啟臣強調，「越在地，越國際，了解在地才能行銷國際」。台中市是飛速成長的城市，也是中台灣生活圈的發展引擎，在盧秀燕市長奠定的基礎下，未來應該讓在地特色接軌國際，讓「台中幸福城」邁向「台中旗艦城」，成為亞洲新核心、世界新都心。

