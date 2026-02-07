藍營台中市長提名陷膠著！國民黨擬3月底民調 盧秀燕：太晚了

即時中心／連國程報導

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」尚未落幕，黨中央昨（6）日表示，預計3月底前最後一週完成民調，但未說明確切日期，台中市長盧秀燕今（7）日對此表示，選戰兵貴神速，若立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔都準備好了，3月底辦初選「我覺得太晚了」。

國民黨昨日發新聞稿，表示江啟臣與立委楊瓊瓔皆已簽署協議；將來中央提名協調小組將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業，然而藍營基層相當焦慮，盧秀燕表示，國民黨長期以來都有公平初選辦法，既然兩名優秀的擬參選人都同意全民調，「那不如早點挑個黃道吉日，把兩人民調辦一辦」。



對於民黨中央昨日的聲明，江啟臣今日表示，照白紙黑字就可以避免無謂的爭議；楊瓊瓔則表示，始終尊重黨中央的提名機制，昨天是接在黨中央之後發生明，她強調台中一定要團結向前行，自己和江啟臣不會撕破臉，兩人互動依然很好。

