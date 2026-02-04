藍營台中市長提名陷膠著 江啟臣高格局發言「讓不確定結束」 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

農曆春節將至，是布局2026地方選舉參選人爭取票源的最佳時機，但國民黨台中市長候選人仍未出線。立法院副院長江啟臣3日深夜表示，因候選人未定，基層黨員憂心、支持者焦慮，喊話黨中央「讓不確定結束，讓團結開始」。

江啟臣說，最近一段時間，因為國民黨台中市長候選人人選未定，基層黨員憂心，支持者焦慮，地方傳言四起，他完全理解，因為他來自基層，知道每一位里長、每一位志工、每一位默默付出的黨員，最需要的是方向，不是猜忌；是確定，不是內耗。

廣告 廣告

「不是對立，而是接力。」江啟臣相信，民主的價值不在於避免競爭，在於讓競爭有出口，也才能讓姐弟之爭回到它真正該有的位置。他解釋，立委楊瓊瓔是他敬重的前輩，多年深耕地方，對台中的付出，無人能抹滅，自己與楊瓊瓔之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者，他願意把競爭交給制度，把結果交給人民，把團結留給台中。

江啟臣表示，他從政多年，走過中央、立足地方，也站上國際，深知一座城市的競爭力不只來自於建設，更來自於格局。未來的台中，不只是中台灣的台中，而是全球供應鏈的台中；是國際投資地圖上的台中；是青年人願意留下來的台中。

江啟臣更用英文表示，台中正面臨關鍵時刻，面對國際局勢的改變，產業鏈的轉移，還有科技快速進步，每一座城市都要思考，要怎麼走向未來，他一直相信，台中的力量來自開放、創新，以及與世界的連結。（Taichung stands at a turning point in a world shaped by geopolitical change，Shifting supply chains and fast – moving technology. Cities must choose how they move forward. I believe the strength of Taichung lies in openness，Innovation and global connection.）

江啟臣強調，台中需要一位對內能整合、對外能溝通的市長。他願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗，因為對他而言，台中贏比他個人贏更重要。台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢。此刻一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中大步前行。

楊瓊瓔深夜也隔空喊話要團結，她表示，民主的價值不是不要競爭，而是讓競爭有制度、有規矩，最後團結。無論制度怎麼安排，她會與江啟臣一起努力，把團結留在台中。

照片來源：取自江啟臣臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

謝典霖自爆家族不選彰化縣長 藍營人士分析派系難整合

民代憂台74線大里一北出匝道壅塞 交通局今優化6路口號誌改善

【文章轉載請註明出處】