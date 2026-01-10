藍營台中市長提名「姐弟之爭」16日協調 鄭麗文這樣說

國民黨主席鄭麗文10日南下台中在受訪時表示，國民黨一切會按照頒布的提名辦法進行。（馮惠宜攝）

國民黨下屆台中市長提名作業備受關注，黨內上演立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」。國民黨主席鄭麗文10日南下台中在受訪時表示，將於1月16日展開第一次協調會，國民黨一切會按照頒布的提名辦法進行，目前的進度是先看16日協調的結果如何再作後續打算。

鄭麗文10日南下台中，上午先至清水區參加玉京天公祖總廟龍柱完成大典，下午則出席市黨部黨員座談會。針對各界關心的市長提名進度，鄭麗文正式宣示，黨中央已與地方黨部及兩位候選人約定，將於1月16日展開第一次協調會。

鄭麗文表示，這場協調將由中央黨部、台中市地方黨部以及兩位潛在參選人共同參與。她強調，國民黨一切會按照頒布的提名辦法進行，目前的進度是先看16日協調的結果如何再作後續打算。

