藍營台中市長最新民調出爐！江啟臣大幅領先楊瓊瓔 這族群卻倒向支持何欣純

2026九合一選舉將於11月28日登場，台中市長選情備受關注。民進黨已確定徵召立委何欣純參選，國民黨方面則尚未決定人選，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆表達參選意願。《TVBS》今（23日）公布最新民調顯示，若黨內互比，54%的台中市民支持江啟臣，20%支持楊瓊瓔，雙方差距達34個百分點。

江啟臣、楊瓊瓔皆爭取國民黨台中市長提名，國民黨於16日進行首次協商，但最終宣告破局。江啟臣表示，人選應以公平、公正方式決定，也尊重黨中央安排，但對協商未果仍感遺憾。楊瓊瓔則指出，雙方已充分交換意見，但在初選機制上仍無共識，她強調，徵召人選的程序應公平、公開、透明，並願意持續溝通尋求最大共識。

廣告 廣告

《TVBS》民調中心今日發布民調顯示，國民黨江啟臣與民進黨何欣純對決，有46%台中市民支持江啟臣，31%挺何欣純；若國民黨由楊瓊瓔與何欣純對決，楊瓊瓔的支持度為36%，略高於何欣純的34%。若以黨內互比來看，民調詢問，國民黨有意參選台中市長的江啟臣和楊瓊瓔2位人選中，比較可能投票支持哪一位擔任台中市長，結果顯示，江啟臣獲得54%台中市民的支持，楊瓊瓔則有20%台中市民表態支持，另外26%沒有表示意見。

何欣純獲年輕選民青睞 江啟臣落後9個百分點

根據交叉分析顯示，20-29歲年輕選民，支持何欣純的比例由去（2025）年一月的22%大幅增加至44%，支持江啟臣的比例則略減至35%，轉為何欣純的支持度高於江啟臣。30-39歲選民支持何欣純的比例提升至41%，轉為略高於江啟臣的39%。其他年齡層民眾支持江啟臣的比例皆明顯高於何欣純，以50-59歲支持江啟臣的比例最高，為58%，26%支持何欣純，兩人差距超過3成。

​根據交叉分析顯示，20-29歲年輕選民，支持何欣純（見圖）的比例由去年一月的22%大幅增加至44%，支持江啟臣的比例則略減至35%。（資料照，柯承惠攝）

在政黨傾向方面，民進黨認同者中，支持何欣純的比例由57%大幅提升至85%；國民黨認同者中，88%支持江啟臣；民眾黨認同者中，75%支持江啟臣，僅11%支持何欣純。中立民眾中，支持江啟臣的比例約30%，仍高於支持何欣純的19%，另外有51%沒有表示意見。

上述調查是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別北年層北地區北教育程度地變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

更多風傳媒報導

