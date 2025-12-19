藍營台中市長爭提名 江啟臣、楊瓊瓔掛合體盧秀燕看板

立法院副院長江啟臣18日率先掛出與盧秀燕合體看板。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

立法院副院長江啟臣18日掛上與台中市長盧秀燕合體看板，同樣有意爭取藍營台中市長提名的藍委楊瓊瓔19日也放上與盧合體看板，恭賀大家「馬年行大運」。（楊瓊瓔辦公室提供）

明年縣市首長大選在即，藍營台中市長之爭初見端倪，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔皆有意爭取黨內提名，2人陷入姊弟爬山情勢。對此，江啟臣昨日率先掛出與台中市長盧秀燕合體看板，不過楊瓊瓔大雅區服務處19日一早也發動掛上與盧合體看板，祝賀市民「馬年行大運」，也透露今天將於8區同時掛上約20面看板。

江啟臣與盧秀燕合體看板昨率先在街頭掛上，包括北區、南屯區、龍井區等多處重要路口均可見，兩人以勾肩搭背、頭靠頭並手握拳頭姿勢，口號為「駿馬啟新程，躍進旗艦城」。江也自稱，自己與盧市長是最佳拍檔，也是接班人。

楊瓊瓔本命區服務處今天一早9時則出現大型吊車，掛上與盧秀燕合體看板，引發外界關注，2人打對台情勢分明，期間楊瓊瓔看板可見，其與盧秀燕採取靠肩、雙手相交於腰前姿勢，祝賀大家「馬年行大運」，且身旁還畫製2匹彩馬，搭配花朵配置，形成2姝相交花團錦簇畫面。

楊瓊瓔服務處也透露，看板掛放將從服務處出發蔓延，今天還預計在潭子區、大雅區、豐原區、烏日區、龍井區、西屯區、北區、南區重要路口，掛上約20面看板。

