藍營台中市長誰出戰？市黨部曝整合選項不只一個

國民黨台中市長提名人選懸而未決，黨中央預計於16日邀集立委楊瓊瓔等2人展開首次協調。對於外界關注是否將採內參民調決定人選，身兼協調小組成員的台中市黨部主委蘇柏興表示，此為選項之一，若協調順利有人願意退出，則不一定需要啟動民調。

蘇柏興進一步說明，協調的最佳結果是雙方達成共識，有人自願退出，如此便可避免進入內參民調或全民調階段。他同時轉述黨主席鄭麗文的期望，強調黨中央會建立公平、公正、公開的提名機制，整合方式需獲雙方認同，以利後續團結競選。

國民黨台中市黨部主委蘇柏興。（圖／蘇柏興臉書）

回顧2018年，國民黨同樣透過民調整合，最終由盧秀燕以0.6個百分點的微小差距勝過江啟臣，獲得提名並成功當選。黨內地方人士分析，江啟臣具備國會外交的國際視野，而楊瓊瓔則有深厚的基層實力與地方知名度，認為民調是個不錯的比較方式。

隨著選舉時程逼近，地方競選看板即將懸掛，但市長級的「母雞」人選卻遲遲未定，已引發部分市議員的焦慮。他們私下透露，期盼黨內能盡快整合出單一人選「定於一尊」，以穩定軍心，利於整體選戰佈局。

