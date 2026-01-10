藍營台中市長誰出線？鄭麗文鬆口：已約16日協調

國民黨台中市長提名人選持續膠著，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔皆表態參選意願，台中市長盧秀燕10日公開呼籲黨中央在1月底前確定提名人選。對此，國民黨黨主席鄭麗文回應，黨中央已與台中市地方黨部及兩位參選人約定16日進行協調，將依照提名辦法處理，先觀察協調結果再做後續決定。

鄭麗文表示16日會協調兩位有意台中市長提名的人選。（圖／中天新聞）

鄭麗文今日前往台中出席「黨員Reset拓點計畫」，會前受訪時針對國民黨台中市長初選，她表示已經約好1月16日協調，一切按照國民黨的提名辦法，先看16日的協調結果再公布。

