藍營台中市長首次協調破局 「姐弟」各自喊話找重點

國民黨2026台中市長人選出現「姐弟之爭」，黨中央今（16日）中午首次協調，歷時近2小時仍無共識。立法院副院長江啟臣會後喊話黨中央應在1月底前決定人選，因為基層已感到焦慮不安。立法委員楊瓊瓔則表示，雙方在初選機制上尚未達成共識，需要黨中央進行第二次協調。

藍營立委楊瓊瓔、江啟臣，都在爭取獲得提名參選台中市長。（圖／中天新聞）

立法委員楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣爭取黨內提名參選台中市長，「姐弟之爭」陷入僵局，黨中央今日找來兩人進行內部協調。歷經2小時的協調後，最終仍無拍板結果。江啟臣會後出面坦言「有點失望」，自己在談話中充分表示地方上還有基層對目前國民黨在台中市市長的人選還沒有底定這件事情，是焦慮、不安，也期待黨中央能夠趕快確定人選。

江啟臣說，台中市長盧秀燕日前受訪時也提到希望黨中央能夠在1月底敲定人選，這一點他是贊同而且支持的，自己在會中也提到支持這樣的一個方向。至於用什麼樣公平、公正的方式來決定人選，充分尊重黨中央的一個處理跟安排。江啟臣說，比較遺憾的是今天還是沒有共識，就比較失望一點，恐怕就要再請黨中央多加努力。

國民黨針對台中市長提名人選展開第一次協調但無結論。（圖／中天新聞）

當媒體詢問江啟臣是希望黨中央採徵召還是初選方式時，江啟臣重申建議黨中央在1月底以前能夠底定人選。至於用什麼樣公平、公正的方式，黨中央在這方面過去以來都很有經驗，充分尊重黨中央安排，這是他個人的意見。楊瓊瓔則接受媒體電訪指出，會議中有充分交換意見，但是在初選的機制上面仍還沒有達成共識。

楊瓊瓔表示，她始終堅持「公平、公開、透明」，這是對市民跟黨員的一個基本尊重。為了避免影響黨的團結，願意再進一步的溝通，尋求最大的共識。她也希望黨中央能夠協助確保程序正義，讓國民黨能以團結的姿態迎接挑戰。楊瓊瓔強調，市民利益永遠是第一，期盼中央進行第二次協調，「我們靜待通知」。

