藍營台中市長「姊弟之爭」升溫 黃士修：國民黨欠江啟臣一個公道

黃士修表示，國民黨欠江啟臣一個公道，協議既已打破則作廢，黨中央應儘速召集2位參選人，重新擬定民調時間。（資料照片／王侑聖攝）





國民黨台中市長提名戰開打，但國民黨中央卻突然宣布將於3月25日至31日，完成民意調查作業，引發內部不滿，更讓有意參選的立法院副院長江啟臣，質疑黨中央違反先前協議。對此，政治評論員黃士修今天（7日）發文表示，國民黨欠江啟臣一個公道，協議既已打破則作廢，黨中央應儘速召集2位參選人，重新擬定民調時間。





黃士修在臉書發文表示，國民黨欠江啟臣一個公道，台中市長初選，基層不解為何拖到3月底，其實是楊瓊瓔堅持，江啟臣也釋出最大善意配合。雙方簽署協議，同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項。

廣告 廣告

黃士修指出，黨中央發布新聞稿，「擬於3月底前的最後一周（3月25日至31日）完成民意調查作業」；但楊瓊瓔版本則為，「民調擬將於3月25日至31日期間進行」。江啟臣嚴正聲明抗議，但楊瓊瓔表示，交由黨中央說明。組發會的說法是，只公布3月最後一周做民調，但沒講是哪3天，所以合乎協議。





黃士修計算，7選3，有35種組合。3家民調公司各自獨立，有 35^3 = 4萬2875 種組合，「真是沒有人能猜得到呢。」他也說明，數學有所謂的突襲考試悖論，又稱意外絞刑悖論。大意是老師宣布下周會有一次隨堂小考，但無法預知在哪天。學生推理，若周四還沒考，就是周五考，不算突襲，所以排除周五考。





另外，若周三沒考，就是周四考，也不算突襲，所以排除周四考。以此類推，則沒有一天能進行突襲考試，結果老師周二就發考卷了，出乎所有人意料。





黃士修說明，4萬2875種組合看似很大，但屬於「已知區間的重複抽樣」。資訊熵即系統的不確定性，協議對日期保密，沒人能干擾抽樣；但黨中央卻辯稱「沒講哪三天所以合乎協議」，邏輯是站不住腳的。





黃士修說，民調從1個多月縮限至7天，成本降到可執行範圍，動員能量足以覆蓋，引發樣本污染，邊界條件讓隨機性崩塌，從抽樣變成捕捉。如今國民黨昭告天下，請各界好朋友、壞朋友在這7天守著電話，就能決定台中市長提名人。他直言：「乾脆一併做頭七守夜算了，以為派誰都會贏，看不起何欣純是什麼很爛的貨色嗎？」





他最後強調，江啟臣向來有風度，不能這樣欺負老實人。無論有意或無意，協議既已打破則作廢，黨中央應儘速召集2位參選人，重新擬定民調時間，畢竟盧秀燕也發聲認為，拖到3月底太晚了。（責任編輯：王晨芝）



更多上報報導

江啟臣不滿公布內參民調時間 國民黨中央急發4聲明

快訊／國民黨台中市長協議方案出爐 將在「這時間前」進行全民調

藍營台中市長「姊弟之爭」明二次協調？ 市黨部：交黨中央處理