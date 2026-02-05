藍營台中市長「姊弟之爭」明二次協調？ 市黨部：交黨中央處理

國民黨台中市黨部否認明天邀江啟臣、楊瓊瓔來協調。（合成照片／張哲偉、王侑聖攝）





國民黨台中市長初選陷入「姊弟之爭」，傳出台中市黨部明天（６日）將邀立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔進行二次協調。台中市黨部回應，兩方陣營都有事，加上雙方都簽署提名協議，將交由黨中央處理相關作業。

由於民進黨台中市長已確定人選，國民黨方面卻因初選方式歧見遲未推出人選，江啟臣也多次反映基層焦慮。外傳市黨部明天將邀江啟臣、楊瓊瓔進行第二次協調，不過兩方陣營都否認，市黨部也否認此事。

台中市黨部表示，江啟臣與楊瓊瓔都已簽署提名協議，同意交由黨中央處理，無論是採用民調或協調，只要讓雙方覺得公平公正即可，黨中央公布提名辦法後，會再徵詢2人意見。（責任編輯：殷偵維）