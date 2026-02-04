藍營台中市長「姊弟之爭」陷僵局 盧秀燕8個字曝心聲

台中市長盧秀燕(中)分送小紅包給江啟臣。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長提名人選尚未確定，引發基層黨員與支持者議論，民進黨台中市長參選人立委何欣純昨日喊話民眾看膩「姊弟之爭」，立法院副院長江啟臣今早陪同台中市長盧秀燕視察谷關，針對藍營市長人選議題，盧秀燕喊話「越快越好、事不宜遲。」

盧秀燕今早展開兩天一夜和平專案行程，江啟臣陪同視察谷關建設，盧秀燕分送新年小紅包給谷關消防隊員時，江啟臣正好趕到，盧秀燕旋即發給江啟臣小紅包，江啟臣受訪強調「台中贏，比任何人的贏更重要」，期待黨中央拿出智慧來解決目前台中市市長候選人的提名問題。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中藍營「姐弟爭」看膩？ 楊瓊瓔呼應江啟臣：不是對立是接力

江啟臣深夜發文 「姐弟之爭」是接力不是對立

回應江啟臣 楊瓊瓔：競爭不是對立

藍營台中市長提名陷僵局 何欣純：民眾看膩「姐弟之爭」

